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В россии снижена ключевая ставка: впервые с 2022 года, экономика охладилась всего на 1% - Financial Times

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Центральный банк россии снизил ключевую ставку до 20% на фоне замедления экономики из-за военных расходов. ВВП рф упал до 1,4% в первом квартале 2025 года.

В россии снижена ключевая ставка: впервые с 2022 года, экономика охладилась всего на 1% - Financial Times

Центральный банк рф объявил о первом с 2022 года снижении ключевой процентной ставки – с 21 до 20 процентов.

Решение приняли на фоне признаков замедления экономики, связанной с затратами на войну, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Ставка объявлена в пятницу, 6 июня. цб рф обосновал свое решение "постепенным балансированием экономики после ее перегрева", – пишет Financial Times.

Внутренний спрос продолжает превышать возможности экономики расширять предложение товаров и услуг…

- говорится в заявлении цб рф. 

Несмотря на некоторое уменьшение инфляционных рисков, они, по мнению цб рф, остаются преобладающими. Эксперты указывают на уязвимость экономики.

Банк оказался в очень затруднительном положении

- считает Янис Клюге из Немецкого института международных и безопасных дел.

Специалист объясняет, что хотя цены на непродовольственные товары в рф снижаются, стоимость продуктов продолжает расти, что бьет по беднейшим слоям населения.

Падение российской нефти в рублях: стоимость поставок из рф приближается к двухлетнему минимуму13.05.25, 19:58 • 8176 просмотров

Напомним

С 2023 года российская экономика находится в фазе перегрева из-за активных государственных расходов на войну. Глава цб эльвира набиуллина еще раньше сравнила ситуацию с автомобилем, который "мчится на полной скорости", предупредив, что он "может ехать быстро, но недолго".

Значительно повышенная ставка – 21% – удерживалась как ответ на инфляцию, которая с начала войны против Украины выросла примерно на 35%. Но это привело к спаду кредитной активности.

Розничное кредитование фактически остановилось, а рост корпоративного кредитования стал мизерным – но это была пилюля, которую нужно было принять

- отметил главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Справка

По данным росстата, в первом квартале 2025 года темпы роста ВВП россии резко упали до 1,4% по сравнению с 4% в предыдущие годы. С учетом сезонных колебаний, реальный показатель был даже отрицательным впервые с 2022 года.  

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters14.05.25, 05:36 • 78954 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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