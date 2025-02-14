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У росії знову затримали американського громадянина

У росії знову затримали американського громадянина

Київ • УНН

 • 26442 перегляди

У московському аеропорту Внуково затримали громадянина США з 0,5 кг марихуани у мармеладних драже. Затриманому Байрсу К. загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за контрабанду.

Після звільнення Марка Фогеля, який перебував в російському ув'язненні після затримання в Шереметьєво 15 серпня 2021 року, у москві знову виявили "порушника закону" з американським громадянством.

Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Громадянина США затримали в аеропорту Внуково у москві, у зв'язку з виявленням у його багажі наркотичних речовин:

0,5 кг марихуани, захованої в мармеладних драже

- стверджують у рф щодо обставин обшуку та затримання представника США. 

"Байрс К. у Москву прилетів ще 7 лютого. Був затриманий, оглянутий і відправлений у СІЗО. За контрабанду йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі". - пише тг-канал mash.

Нагадаємо

11 лютого 2025 року, росія випустила з в'язниці шкільного вчителя Марка Фогеля, що жив у росії та викладав в англо-американській школі у москв.

Фогеля було затримано в росії у 2021 році за спробу перетнути кордон з росією з 17 г медичної коноплі. В червні 2022 року його було засуджено до 14 років за гратами.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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