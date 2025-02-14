У росії знову затримали американського громадянина
Київ • УНН
У московському аеропорту Внуково затримали громадянина США з 0,5 кг марихуани у мармеладних драже. Затриманому Байрсу К. загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за контрабанду.
Після звільнення Марка Фогеля, який перебував в російському ув'язненні після затримання в Шереметьєво 15 серпня 2021 року, у москві знову виявили "порушника закону" з американським громадянством.
Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Громадянина США затримали в аеропорту Внуково у москві, у зв'язку з виявленням у його багажі наркотичних речовин:
0,5 кг марихуани, захованої в мармеладних драже
"Байрс К. у Москву прилетів ще 7 лютого. Був затриманий, оглянутий і відправлений у СІЗО. За контрабанду йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі". - пише тг-канал mash.
Нагадаємо
11 лютого 2025 року, росія випустила з в'язниці шкільного вчителя Марка Фогеля, що жив у росії та викладав в англо-американській школі у москв.
Фогеля було затримано в росії у 2021 році за спробу перетнути кордон з росією з 17 г медичної коноплі. В червні 2022 року його було засуджено до 14 років за гратами.