Після звільнення Марка Фогеля, який перебував в російському ув'язненні після затримання в Шереметьєво 15 серпня 2021 року, у москві знову виявили "порушника закону" з американським громадянством.

Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Громадянина США затримали в аеропорту Внуково у москві, у зв'язку з виявленням у його багажі наркотичних речовин:

0,5 кг марихуани, захованої в мармеладних драже - стверджують у рф щодо обставин обшуку та затримання представника США.

"Байрс К. у Москву прилетів ще 7 лютого. Був затриманий, оглянутий і відправлений у СІЗО. За контрабанду йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі". - пише тг-канал mash.

Нагадаємо

11 лютого 2025 року, росія випустила з в'язниці шкільного вчителя Марка Фогеля, що жив у росії та викладав в англо-американській школі у москв.

Фогеля було затримано в росії у 2021 році за спробу перетнути кордон з росією з 17 г медичної коноплі. В червні 2022 року його було засуджено до 14 років за гратами.