В россии снова задержали американского гражданина
Киев • УНН
В московском аэропорту Внуково задержали гражданина США с 0,5 кг марихуаны в мармеладных драже. Задержанному Байрсу К. грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за контрабанду.
После освобождения Марка Фогеля, который находился в российском заключении после задержания в Шереметьево 15 августа 2021 года, в москве снова обнаружили «нарушителя закона» с американским гражданством.
Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Гражданина США задержали в аэропорту Внуково в москве, в связи с обнаружением в его багаже наркотических веществ:
0,5 кг марихуаны, спрятанной в мармеладных драже
«Байрс К. в Москву прилетел еще 7 февраля. Был задержан, осмотрен и отправлен в СИЗО. За контрабанду ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы». - пишет тг-канал mash.
Напомним,
11 февраля 2025 года, россия выпустила из тюрьмы школьного учителя Марка Фогеля, который жил в России и преподавал в англо-американской школе в Москве.
Фогель был задержан в России в 2021 году за попытку пересечь границу с Россией с 17 г медицинской конопли. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам за решеткой.