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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 2680 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
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12 февраля, 19:01 • 129263 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии снова задержали американского гражданина

В россии снова задержали американского гражданина

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

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В московском аэропорту Внуково задержали гражданина США с 0,5 кг марихуаны в мармеладных драже. Задержанному Байрсу К. грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за контрабанду.

После освобождения Марка Фогеля, который находился в российском заключении после задержания в Шереметьево 15 августа 2021 года, в москве снова обнаружили «нарушителя закона» с американским гражданством.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Гражданина США задержали в аэропорту Внуково в москве, в связи с обнаружением в его багаже наркотических веществ:

0,5 кг марихуаны, спрятанной в мармеладных драже

- утверждают в рф относительно обстоятельств обыска и задержания представителя США. 

«Байрс К. в Москву прилетел еще 7 февраля. Был задержан, осмотрен и отправлен в СИЗО. За контрабанду ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы». - пишет тг-канал mash.

Напомним,

11 февраля 2025 года, россия выпустила из тюрьмы школьного учителя Марка Фогеля, который жил в России и преподавал в англо-американской школе в Москве.

Фогель был задержан в России в 2021 году за попытку пересечь границу с Россией с 17 г медицинской конопли. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам за решеткой.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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