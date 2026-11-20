У росії ректор Башкирського державного медичного університету Валентин Павлов закликав жінок віком до 30 років народжувати по сім дітей, щоб забезпечити країні економічну та політичну "велич". На його думку, населення рф має зрости до 700 мільйонів осіб. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на телеканал UTV, пише УНН.

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Під час зустрічі в міжвузівському кампусі в Уфі Павлов заявив, що без різкого збільшення народжуваності росіянам буде складно забезпечити комфортне життя у старості.

За його словами, для перетворення рф на "найвеличнішу економічно, соціально та політично" державу чисельність населення необхідно збільшити приблизно вп'ятеро.

Свої твердження ректор пояснив нібито проведеними раніше дослідженнями, однак не назвав ані їхніх авторів, ані конкретних наукових праць.

Демографічна криза в росії поглиблюється

За останнє десятиліття коефіцієнт народжуваності в рф скоротився з 1,78 до 1,36 дитини на одну жінку. Щорічна кількість новонароджених зменшилася з 1,94 до 1,22 мільйона.

Попри витрачені на демографічні програми трильйони рублів, у 2018–2024 роках природне скорочення населення росії становило близько чотирьох мільйонів осіб.

Демографи пов'язують кризу зі зменшенням кількості жінок репродуктивного віку, падінням доходів, економічною невизначеністю та наслідками війни проти України.

За прогнозами експертів, у 2026 році в росії можуть народитися лише трохи більше мільйона дітей.

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