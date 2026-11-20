В России женщин призвали рожать по семеро детей ради "величия" страны — население хотят увеличить в пять раз
Киев • УНН
Ректор БГМУ Валентин Павлов призвал женщин до 30 лет рожать по семеро детей. Население РФ хотят увеличить до 700 млн.
В России ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов призвал женщин в возрасте до 30 лет рожать по семеро детей, чтобы обеспечить стране экономическое и политическое "величие". По его мнению, население РФ должно вырасти до 700 миллионов человек. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на телеканал UTV, пишет УНН.
Детали
Во время встречи в межвузовском кампусе в Уфе Павлов заявил, что без резкого увеличения рождаемости россиянам будет сложно обеспечить комфортную жизнь в старости.
По его словам, чтобы превратить РФ в "величайшее в экономическом, социальном и политическом плане" государство, численность населения необходимо увеличить примерно впятеро.
Свои утверждения ректор объяснил якобы проведёнными ранее исследованиями, однако не назвал ни их авторов, ни конкретных научных работ.
Демографический кризис в России усугубляется
За последнее десятилетие коэффициент рождаемости в РФ сократился с 1,78 до 1,36 ребёнка на одну женщину. Ежегодное число новорождённых уменьшилось с 1,94 до 1,22 миллиона.
Несмотря на потраченные на демографические программы триллионы рублей, в 2018–2024 годах естественная убыль населения России составила около четырёх миллионов человек.
Демографы связывают кризис с уменьшением количества женщин репродуктивного возраста, падением доходов, экономической неопределённостью и последствиями войны против Украины.
По прогнозам экспертов, в 2026 году в России могут родиться лишь немногим более миллиона детей.
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