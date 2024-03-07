У росії заявили, що Казахстан може передати Україні військову допомогу: Астана спростувала
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомили, що Казахстан може надіслати військову допомогу Україні, але Міністерство оборони Казахстану заперечило переговори з українським "Укрспецекспортом" про закупівлю військової продукції і заявило, що Казахстан заборонив експорт озброєнь і військової техніки з 2022 року.
російські ЗМІ повідомляють, що Казахстан невдовзі може розпочати передачу Україні військової допомоги. Водночас міністерстві оборони країни заперечують цю інформацію. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ та заяву Міноборони Казахстану.
Деталі
Низка російських медіа заявила, що переговори щодо закупівлі військової продукції в Казахстані розпочала українська ДК "Укрспецекспорт".
Зазначається, що Україні можуть передати російські комплектуючі до парашутно-гальмівних систем для літаків Су-24 та МіГ-29, а в поставках можуть бути задіяні зареєстровані в Астані TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ІГТ".
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Реакція Казахстану
Зі свого боку, Міноборони Казахстану спростувало факт переговорів з "Укрспецекспортом" про закупівлю військової продукції для Києва.
Повідомляємо, що з 2022 року в Казахстані заборонено експорт озброєння та військової техніки.Такі натяки спрямовані на дискредитацію Республіки Казахстан.У зв’язку з цим просимо громадян та ЗМІ не звертати уваги на поширені чутки та покладатися лише на офіційні джерела інформації.
Нагадаємо
Минулого місяця президент України Володимир Зеленський обговорив з казахстанським Касимом-Жомартом Токаєвим активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.