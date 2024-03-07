В россии заявили, что Казахстан может передать Украине военную помощь: Астана опровергла

российские СМИ сообщают, что Казахстан вскоре может начать передачу Украине военной помощи. В то же время министерстве обороны страны отрицают эту информацию. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ и заявление Минобороны Казахстана.

Детали

Ряд российских медиа заявили, что переговоры по закупке военной продукции в Казахстане начал украинский ГК "Укрспецэкспорт".

Отмечается, что Украине могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29, а в поставках могут быть задействованы зарегистрированные в Астане TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ".

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Реакция Казахстана

Со своей стороны, Минобороны Казахстана опровергло факт переговоров с "Укрспецэкспортом" о закупке военной продукции для Киева.

Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане запрещен экспорт вооружения и военной техники. Такие намеки направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В связи с этим просим граждан и СМИ не обращать внимания на распространенные слухи и полагаться только на официальные источники информации. - говорится в заявлении Министерства обороны Казахстана.

Напомним,

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский обсудил с казахстанским Касымом-Жомартом Токаевым активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.