У росії заявили про збитий дрон над Бєлгородською областю
Київ • УНН
Російська протиповітряна оборона нібито збила два українські безпілотники над Бєлгородською областю 28 лютого.
Російські засоби ППО нібито збили дрон над Бєлгородською областю. Про це заявили у міноборони рф, передає УНН.
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Зазначається, що дрони був збитий вночі 28 лютого. традиційно у нападі росія звинуватила Україну.
Черговими засобами ППО було знищено український безпілотний літальний апарат над територією Білгородської області
У Росії заявили про збиття 5 дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря16.02.24, 06:28 • 28691 перегляд