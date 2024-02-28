В россии заявили о сбитом дроне над Белгородской областью
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона якобы сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью 28 февраля.
Российские средства ПВО якобы сбили дрон над Белгородской областью. Об этом заявили в минобороны рф, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дроны был сбит ночью 28 февраля. традиционно в нападении россия обвинила Украину.
Очередными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря16 февраля 2024, 04:28 • 27495 просмотров
В россии заявили о сбитом дроне над Белгородской областью
Российская противовоздушная оборона якобы сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью 28 февраля.
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