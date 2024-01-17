У росії вдруге за ніч заявили про збиті ракети і дрони над Бєлгородською областю
Київ • УНН
Міністерство оборони Росії заявляє, що 17 січня успішно перехопило чотири ракети і два безпілотники над Бєлгородською областю, використовуючи штатні системи протиповітряної оборони.
Російські засоби ППО нібито збили чотири ракети реактивної системи залпового вогню Vampire і два безпілотники над Бєлгородською областю. Про це заявили у міноборони рф, передає УНН.
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Зазначається, що ракети і дрони були збиті вранці 17 січня.
Черговими засобами ППО було знищено чотири реактивні снаряди і два українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Білгородської області
Нагадаємо
Раніше губернатор Бєлгородської області заявляв про збиті сім дронів у ніч на 17 січня у регіоні.
У Росії заявили про атаку дронів у Воронезькій та Бєлгородській областях16.01.24, 06:24 • 29447 переглядiв