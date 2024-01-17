В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

Российские средства ПВО якобы сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня Vampire и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом заявили в минобороны рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ракеты и дроны были сбиты утром 17 января.

Дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области говорится в сообщении.

Напомним,

Ранее губернатор Белгородской области заявлял о сбитых семи дронах в ночь на 17 января в регионе.

В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях