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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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12:18 • 7387 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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У росії стався вибух на танкері: зафіксовано витік аміаку

Київ • УНН

 • 241 перегляди

На танкері "Eco Wizard" у порту Усть-Луга стався вибух під час закачування аміаку, спричинивши пробоїни та витік аміаку. Екіпаж евакуйовано, постраждалих немає.

У росії стався вибух на танкері: зафіксовано витік аміаку

У порту усть-луга ленінградської області росії стався вибух на танкері-аміаковозі "Eco Wizard". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ",

Деталі

Інцидент трапився на терміналі АТ "МХК Єврохім", під час проведення робіт із закачування аміаку.

Імовірно, причиною стало спрацьовування клапанів надлишкового тиску на резервуарах судна, що призвело до двох вибухів у районі машинного відділення.

Унаслідок вибухів корпус судна дістав пробоїни, і через ці пробоїни всередину стала надходити велика кількість забортної води. Через це судно почало занурюватися у воду і накренилося на лівий борт. Стався витік аміаку у воду. Екіпаж судна у складі 20 осіб було евакуйовано на берег, постраждалих немає.

Нагадаємо

У новоросійську вночі 6 липня оголосили про "атаку безекіпажних катерів". У місті лунали сирени і вибухи.

Євген Устименко

Євген Устименко

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