У росії стався вибух на танкері: зафіксовано витік аміаку

У порту усть-луга ленінградської області росії стався вибух на танкері-аміаковозі "Eco Wizard". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ",

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Інцидент трапився на терміналі АТ "МХК Єврохім", під час проведення робіт із закачування аміаку.

Імовірно, причиною стало спрацьовування клапанів надлишкового тиску на резервуарах судна, що призвело до двох вибухів у районі машинного відділення.

Унаслідок вибухів корпус судна дістав пробоїни, і через ці пробоїни всередину стала надходити велика кількість забортної води. Через це судно почало занурюватися у воду і накренилося на лівий борт. Стався витік аміаку у воду. Екіпаж судна у складі 20 осіб було евакуйовано на берег, постраждалих немає.

Нагадаємо

У новоросійську вночі 6 липня оголосили про "атаку безекіпажних катерів". У місті лунали сирени і вибухи.