В России произошел взрыв на танкере: зафиксирована утечка аммиака

В порту усть-луга ленинградской области россии произошел взрыв на танкере-аммиаковозе "Eco Wizard". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Инцидент произошел на терминале АО "МХК Еврохим" во время проведения работ по закачке аммиака.

Предположительно, причиной стало срабатывание клапанов избыточного давления на резервуарах судна, что привело к двум взрывам в районе машинного отделения.

В результате взрывов корпус судна получил пробоины, и через эти пробоины внутрь стала поступать большое количество забортной воды. Из-за этого судно начало погружаться в воду и накренилось на левый борт. Произошла утечка аммиака в воду. Экипаж судна в составе 20 человек был эвакуирован на берег, пострадавших нет.

Напомним

В новороссийске ночью 6 июля объявили об "атаке безэкипажных катеров". В городе звучали сирены и взрывы.