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"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
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У росії пожвавилася похоронна галузь, фірми заробляють рекордні гроші

Київ • УНН

 • 862 перегляди

У росії стрімко зростають доходи похоронних компаній. У січні-квітні 2025 року вони заробили 39,5 млрд рублів, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У росії пожвавилася похоронна галузь, фірми заробляють рекордні гроші

Зростання обороту похоронної галузі значно прискорилося - повідомляють про цьогорічні доходи, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Передає УНН із посиланням на moscow times.

Деталі

Ринок ритуальних послуг у рф процвітає. Різко зросли доходи відповідних компаній. У січні-квітні 2025 року вони заробили 39,5 млрд руб.

У січні-квітні поточного року похоронні компанії заробили 39,5 млрд руб., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

свідчать дані росстату.

Найбільший дохід 

Ритуальні організації Санкт-Петербурга "б'ють рекорди" у заробітках.

Вони отримали майже 3,7 млрд руб., за даними росЗМІ ідеться про зростання на 12,8% (рік у рік).  

Також у підмосков'ї сумарний заробіток профільних компаній сягнув 3,2 млрд руб. (зростання на 12,9%).

Інші регіони:

краснодарський регіон рф - 1,9 млрд (+12,2%), у татарстан - 1,1 млрд (+15,8%), у свердловська область - 1,1 млрд (+8,4%).

Нагадаємо

В Україні зменшилися темпи зростання цін на ритуальні послуги.

У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"23.02.25, 15:42 • 21343 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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