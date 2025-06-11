У росії пожвавилася похоронна галузь, фірми заробляють рекордні гроші
Київ • УНН
У росії стрімко зростають доходи похоронних компаній. У січні-квітні 2025 року вони заробили 39,5 млрд рублів, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зростання обороту похоронної галузі значно прискорилося - повідомляють про цьогорічні доходи, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Передає УНН із посиланням на moscow times.
Деталі
Ринок ритуальних послуг у рф процвітає. Різко зросли доходи відповідних компаній. У січні-квітні 2025 року вони заробили 39,5 млрд руб.
У січні-квітні поточного року похоронні компанії заробили 39,5 млрд руб., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільший дохід
Ритуальні організації Санкт-Петербурга "б'ють рекорди" у заробітках.
Вони отримали майже 3,7 млрд руб., за даними росЗМІ ідеться про зростання на 12,8% (рік у рік).
Також у підмосков'ї сумарний заробіток профільних компаній сягнув 3,2 млрд руб. (зростання на 12,9%).
Інші регіони:
краснодарський регіон рф - 1,9 млрд (+12,2%), у татарстан - 1,1 млрд (+15,8%), у свердловська область - 1,1 млрд (+8,4%).
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