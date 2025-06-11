У росії пожвавилася похоронна галузь, фірми заробляють рекордні гроші

Зростання обороту похоронної галузі значно прискорилося - повідомляють про цьогорічні доходи, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Передає УНН із посиланням на moscow times.

Ринок ритуальних послуг у рф процвітає. Різко зросли доходи відповідних компаній. У січні-квітні 2025 року вони заробили 39,5 млрд руб.

У січні-квітні поточного року похоронні компанії заробили 39,5 млрд руб., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.