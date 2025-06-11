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В россии оживилась похоронная отрасль, фирмы зарабатывают рекордные деньги

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В россии стремительно растут доходы похоронных компаний. В январе-апреле 2025 года они заработали 39,5 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В россии оживилась похоронная отрасль, фирмы зарабатывают рекордные деньги

Рост оборота похоронной отрасли значительно ускорился - сообщают о доходах в этом году, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Передает УНН со ссылкой на moscow times.

Детали

Рынок ритуальных услуг в рф процветает. Резко выросли доходы соответствующих компаний. В январе-апреле 2025 года они заработали 39,5 млрд руб.

В январе-апреле текущего года похоронные компании заработали 39,5 млрд руб., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

свидетельствуют данные росстата.

Самый большой доход

Ритуальные организации Санкт-Петербурга "бьют рекорды" в заработках.

Они получили почти 3,7 млрд руб., по данным росСМИ речь идет о росте на 12,8% (год к году).

Также в подмосковье суммарный заработок профильных компаний достиг 3,2 млрд руб. (рост на 12,9%).

Другие регионы:

краснодарский регион рф - 1,9 млрд (+12,2%), в татарстан - 1,1 млрд (+15,8%), в свердловская область - 1,1 млрд (+8,4%).

Напомним

В Украине уменьшились темпы роста цен на ритуальные услуги.

В столице Ливана тысячи людей собрались на похороны бывшего лидера «Хезболлы»23.02.25, 15:42 • 21342 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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