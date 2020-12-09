У робочій групі Ради щодо КСУ згодні з критикою ЄС законопроекту про е-декларування

У робочій групі Ради щодо КСУ згодні з критикою ЄС законопроекту про е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У новому ухваленому парламентом законопроекті про брехню в деклараціях мають місце недоліки, на які було вказано представниками Європейського Союзу. Виправити ситуацію може вето Президента. Про це в коментарі УНН розповів член робочої групи Верховної Ради щодо врегулювання ситуації навколо Конституційного Суду, народний депутат з фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.
“Я цілком поділяю турботу Європейського Союзу про те, що законопроект вийшов не лише дуже компромісним, суттєво полегшивши відповідальність, послабивши її в формальному напрямку, тобто замість ув’язнення – обмеження волі. Немає повноцінного ув’язнення, є фактично відстежування під час робочого часу, проживання в спеціальних місцях, але без критичних обмежень”, - сказав співрозмовник УНН.
Він також вказав на високі пороги, з яких починається відповідальність за такі порушення: якщо раніше вона починалась з 1 млн грн, то зараз така відповідальність починається з 9 млн грн.
“Для порівняння, навіть відповідальність за незаконне збагачення починається з 6,5. Тобто, непропорційно слабка відповідальність за достатньо серйозний злочин. Так само, ряд технічних зауважень, які проаналізували і вказали представники Європейського Союзу, теж мають місце”, - зауважив Юрчишин.
На думку нардепа, всі ці речі критично необхідно виправити для того, щоб стаття ККУ була не номінальна, а реально допомагала запобігати корупції.
“Є два шляхи. Зараз може Президент, фактично, накласти вето, взявши документацію ЄС, і доручити Верховній Раді виправити. Це легший і оперативніший шлях. Складніший шлях – це реєстрація нового законопроекту. Депутати ”Голосу” його вже підготували, зараз чекають кроку Президента”, - додав він.
Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).
Як повідомляв УНН, напередодні у Брюсселі заявили про недоліки в законі про повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації і про те, що новий закон не створює необхідних засобів для стримування та запобігання корупції.