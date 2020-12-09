В рабочей группе Рады по КСУ согласны с критикой ЕС законопроекта об э-декларировании

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В новом принятом парламентом законопроекте о лжи в декларациях имеют место недостатки, которые были указаны представителями Европейского Союза. Исправить ситуацию может вето Президента. Об этом в комментарии УНН рассказал член рабочей группы Верховной Рады по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Я полностью разделяю заботу Европейского Союза о том, что законопроект получился не только очень компромиссным, существенно облегчив ответственность, ослабив ее в формальном направлении, то есть вместо заключения - ограничение свободы. Нет полноценного заключения, фактически отслеживание во время рабочего времени, проживание в специальных местах, но без критических ограничений", - сказал собеседник УНН.

Он также указал на высокие пороги, с которых начинается ответственность за следующие нарушения: если раньше она начиналась с 1 млн грн, то сейчас такая ответственность начинается с 9 млн грн.

"Для сравнения, даже ответственность за незаконное обогащение начинается с 6,5. То есть, непропорционально слабая ответственность за достаточно серьезное преступление. Так же, ряд технических замечаний, которые проанализировали и указали представители Европейского Союза, имеют место", - отметил Юрчишин.

По мнению нардепа, все эти вещи критически необходимо исправить для того, чтобы статья УКУ было не номинальная, а реально помогала предотвращать коррупцию.

"Есть два пути. Сейчас может Президент фактически наложить вето, взяв документацию ЕС, и поручить Верховной Раде исправить. Это более легкий и оперативный путь. Более сложный путь - это регистрация нового законопроекта. Депутаты "Голоса" его уже подготовили, сейчас ждут шага Президента", - добавил он.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).

Как сообщал УНН, накануне в Брюсселе заявили о недостатках в законе о возвращении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и о том, что новый закон не создает необходимых средств для сдерживания и предотвращения коррупции.

Украинские Национальные Новости

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