У РНБО помітили, що все більше українців носять маски
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні помітно збільшується кількість людей у масках. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час селекторної наради Президента України Володимира Зеленського з представниками Кабінету міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів України.
Пізніше міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що в Україні не штрафуватимуть за неносіння маски на вулиці.