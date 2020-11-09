У РНБО помітили, що все більше українців носять маски

"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів України.

Пізніше міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що в Україні не штрафуватимуть за неносіння маски на вулиці.