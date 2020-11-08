Малюська запевнив, що в Україні не штрафуватимуть за неносіння маски на вулиці

"Застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим", - сказав міністр.

Він зауважив, що 6-го листопада Верховна Рада України прийняла закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

"При цьому, застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування - одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - заявив Малюська.

Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски у громадських місцях та транспорті.