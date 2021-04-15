У Рівному послаблять карантин

Деталі

На оперативному засіданні комісії з питань ТЕБ та НС розглянули питання щодо послаблення карантинних обмежень у місті.

Відтак, з 15 квітня у Рівному буде відновлено безкоштовне пільгове перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11-х класів. Школи естетичного виховання та закладам клубного типу зтакож зможуть повноцінно працювати.

Водночас, міська влада зобов’язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих та непродовольчих закладах.

Нагадаємо

У Львові можуть зробити послаблення карантину для ринків та учнів 1-4 класів, але після консультації з Міністерством охорони здоров’я.

Додатково

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській (з 15 квітня), Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві фактично локдаун діє до 30 квітня.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.