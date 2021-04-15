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В Ровно ослабят карантин

В Ровно ослабят карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. С 19 апреля в Киеве ослабят карантин. Как информируют в мэрии, школьники вернутся к очному обучению. Об этом пишет УНН.

Детали

На оперативном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрели вопрос об ослаблении карантина в городе.

Следовательно, с 15 апреля в Киеве будут возобновлены бесплатные льготные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах мест для сидения.

С понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме для учащихся 1-11-х классов. Школы эстетического воспитания и учреждениям клубного типа зтакож смогут полноценно работать.

В то же время, городские власти обязали мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, рынках и продовольственных и непродовольственных заведениях.

Напомним

Во Львове могут сделать послабления карантина для рынков и учеников 1-4 классов, но после консультации с Министерством здравоохранения.

Дополнительно

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской (с 15 апреля), Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях введен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID- 19. В Киеве фактически локдаун действует до 30 апреля.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял , что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

Украинские Национальные Новости

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