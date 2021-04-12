Локдаун у Львові: Садовий допускає послаблення карантину

ukru
17:51 • 1471 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 78469 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 90350 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115697 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132941 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160863 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195218 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293294 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192052 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181327 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108887 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117475 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130587 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143212 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108886 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 91197 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293292 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229515 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323598 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317713 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 49172 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105233 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106540 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103941 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117536 перегляди
Актуальне
Локдаун у Львові: Садовий допускає послаблення карантину

Локдаун у Львові: Садовий допускає послаблення карантину

Київ • УНН

 • 17055 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Львові можуть зробити послаблення карантину для ринків та учнів 1-4 класів, але після консультації з Міністерством охорони здоров’я. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, пише УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Цитата

“На жаль, ми не маємо очікуваного падіння темпів захворюваності на COVID-19. На сьогодні в наших міських лікарнях знаходяться 1144 хворих. Тільки за останню добу госпіталізовано 41 львів’янина. Добре, що ми таки ввели посилений карантин, бо це суттєво знизило темпи поширення і наша медична система не дала збою. Локдаун дав певний результат”, — зазначив Садовий.

Окрім того, за його словами міський штаб з протидії коронавірусу сьогодні буде аналізувати ситуацію та всі показники.

“Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення ми зможемо прийняти лише завтра”, — підкреслив він.

Також, за його словами, цього тижня Львів перейде до більше масової вакцинації. Так, у Львові будуть вакцинувати комунальників, освітян, але також після дозволу з міністерства. “МОЗ визначає певну почерговість вакцинування, але на мою думку, потрібно переходити до швидких темпів, щоб побачити позитивний ефект як в Ізраїлі чи Великій Британії. Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в „червоній зоні“, і є певні державні норми, що може працювати, а що ні”, — розповів Садовий.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Львові посиленний карантин продовжили до 19 квітня

Також Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами