Локдаун у Львові: Садовий допускає послаблення карантину

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“На жаль, ми не маємо очікуваного падіння темпів захворюваності на COVID-19. На сьогодні в наших міських лікарнях знаходяться 1144 хворих. Тільки за останню добу госпіталізовано 41 львів’янина. Добре, що ми таки ввели посилений карантин, бо це суттєво знизило темпи поширення і наша медична система не дала збою. Локдаун дав певний результат”, — зазначив Садовий.

Окрім того, за його словами міський штаб з протидії коронавірусу сьогодні буде аналізувати ситуацію та всі показники.

“Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення ми зможемо прийняти лише завтра”, — підкреслив він.

Також, за його словами, цього тижня Львів перейде до більше масової вакцинації. Так, у Львові будуть вакцинувати комунальників, освітян, але також після дозволу з міністерства. “МОЗ визначає певну почерговість вакцинування, але на мою думку, потрібно переходити до швидких темпів, щоб побачити позитивний ефект як в Ізраїлі чи Великій Британії. Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в „червоній зоні“, і є певні державні норми, що може працювати, а що ні”, — розповів Садовий.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Львові посиленний карантин продовжили до 19 квітня



Також Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.