Локдаун во Львове: Садовый допускает ослабление карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во Львове могут сделать послабление карантина для рынков и учеников 1-4 классов, но после консультации с Министерством здравоохранения. Об этом заявил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
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“К сожалению, мы не имеем ожидаемого падения темпов заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в наших городских больницах находятся 1144 больных. Только за последние сутки госпитализирован 41 львовянин. Хорошо, что мы все-таки ввели усиленный карантин, потому что это существенно снизило темпы распространения и наша медицинская система не дала сбоя. Локдаун дал определенный результат”, — отметил Садовый.
Кроме того, по его словам городской штаб по противодействию коронавирусу сегодня будет анализировать ситуацию и все показатели.
“Желание ослаблять карантин есть, в частности касательно работы рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение мы сможем принять только завтра”, — подчеркнул он.
Также, по его словам, на этой неделе Львов перейдет к более массовой вакцинации. Так, во Львове будут вакцинировать коммунальщиков, педагогов, но также после разрешения из министерства. “Минздрав определяет определенную очередность вакцинации, но по моему мнению, нужно переходить к быстрым темпам, чтобы увидеть положительный эффект как в Израиле или Великобритании. Мы очень хотим сделать некоторые послабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в „красной зоне“, и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет”, — рассказал Садовый.
Напомним
Ранее УНН писал, что во Львове усиленный карантин продлили до 19 апреля
Также Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.