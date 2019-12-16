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У Рівному підприємцю прикріпили до дверей гранату

У Рівному підприємцю прикріпили до дверей гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Рівному підприємцю до дверної ручки прикріпили гранату РГД-5. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомляється, що сьогодні, 16 грудня, близько 8:20 до поліції надійшло повідомлення від 49-річного директора приватного підприємства, розташованого у провулку Робітничий.

"За зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД-5 із запалом. Втім, під час розряджання та приведення об’єкту у безпечний стан спеціалісти-вибухотехніки встановили, що предмет не несе жодної загрози через технічну несправність (запал гранати був здетонований раніше)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські предмет вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасом), скеровуватимуть його на експертизу.

Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у Синельниковому вибухнула граната.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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