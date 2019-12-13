На подвір’ї приватного будинку у Синельниковому вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У місті Синельникове Дніпропетровської області вибухнула граната. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Ввечері 12 грудня невідомі кинули на подвір’я приватного домоволодіння гранату, яка вибухнула пошкодивши огорожу. Ніхто з мешканців будинку не постраждав, хоча в той момент у будинку перебувала господарка з донькою.
Поліція вилучила з місця події фрагменти гранати РГД-5. Розпочате досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Новомосковську Дніпропетровської області невідомий пограбував малолітнього хлопця та розпилив йому в обличчя газ з балончика.