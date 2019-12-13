Во дворе частного дома в Синельниково взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Синельниково Днепропетровской области взорвалась граната. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вечером 12 декабря неизвестные бросили во двор частного домовладения гранату, которая взорвалась повредив ограждение. Никто из жильцов дома не пострадал, хотя в тот момент в доме находилась хозяйка с дочерью.
Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Новомосковске Днепропетровской области неизвестный ограбил молодого парня и распылил ему в лицо газ из баллончика.