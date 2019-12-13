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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 90671 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 131912 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 137108 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Во дворе частного дома в Синельниково взорвалась граната

Во дворе частного дома в Синельниково взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 21945 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Синельниково Днепропетровской области взорвалась граната. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Вечером 12 декабря неизвестные бросили во двор частного домовладения гранату, которая взорвалась повредив ограждение. Никто из жильцов дома не пострадал, хотя в тот момент в доме находилась хозяйка с дочерью.

Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Новомосковске Днепропетровской области неизвестный ограбил молодого парня и распылил ему в лицо газ из баллончика.

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