У Рівному нетверезий водій, тікаючи від патрульних, протаранив шлагбаум райуправління поліції
Київ • УНН
У Рівному водій Geely, ігноруючи вимоги поліції, протаранив шлагбаум райуправління та був затриманий. 46-річний чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння та раніше майже 30 разів притягувався до відповідальності.
Втікаючи від патрульних, водій легковика у Рівному протаранив шлагбаум райуправління поліції та опинився у дворі райуправління поліції. Нетверезого чоловіка затримали, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Рівненщини у Telegram.
Деталі
Автопригода сталася напередодні. Повідомляється, що поліцейські на вулиці Романа Шухевича у Рівному побачили автомобіль "Geely", водій якого порушив ПДР. Вимогу правоохоронців про зупинку транспортного засобу порушник проігнорував та почав тікати.
Доїхавши до вулиці Героїв поліції, він, з порушенням швидкісного режиму, протаранив шлагбаум та опинився на території Рівненського РУП, де автомобіль заблокували
Поліцейські виявили у 46-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Однак від проходження огляду той відмовився.
З’ясувалося, що кермувальник майже 30 разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за водіння напідпитку.
Порушника притягли до адмінвідповідальності за 5 статтями КУпАП. Автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик.