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В Ровно нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил шлагбаум райуправления полиции

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В Ровно водитель Geely, игнорируя требования полиции, протаранил шлагбаум райуправления и был задержан. 46-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения и ранее почти 30 раз привлекался к ответственности.

В Ровно нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил шлагбаум райуправления полиции

Убегая от патрульных, водитель легковушки в Ровно протаранил шлагбаум райуправления полиции и оказался во дворе райуправления полиции. Нетрезвого мужчину задержали, сообщает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области в Telegram.

Детали 

Автопроисшествие произошло накануне. Сообщается, что полицейские на улице Романа Шухевича в Ровно увидели автомобиль "Geely", водитель которого нарушил ПДД. Требование правоохранителей об остановке транспортного средства нарушитель проигнорировал и начал убегать.

Доехав до улицы Героев полиции, он, с нарушением скоростного режима, протаранил шлагбаум и оказался на территории Ровенского РУП, где автомобиль заблокировали

- рассказали в полиции.

Полицейские обнаружили у 46-летнего водителя признаки наркотического опьянения. Однако от прохождения освидетельствования тот отказался.

Выяснилось, что водитель почти 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в нетрезвом виде.

Нарушителя привлекли к админответственности по 5 статьям КУоАП. Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКриминал и ЧП
Ровно
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