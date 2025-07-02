В Ровно нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил шлагбаум райуправления полиции
Киев • УНН
В Ровно водитель Geely, игнорируя требования полиции, протаранил шлагбаум райуправления и был задержан. 46-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения и ранее почти 30 раз привлекался к ответственности.
Убегая от патрульных, водитель легковушки в Ровно протаранил шлагбаум райуправления полиции и оказался во дворе райуправления полиции. Нетрезвого мужчину задержали, сообщает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области в Telegram.
Детали
Автопроисшествие произошло накануне. Сообщается, что полицейские на улице Романа Шухевича в Ровно увидели автомобиль "Geely", водитель которого нарушил ПДД. Требование правоохранителей об остановке транспортного средства нарушитель проигнорировал и начал убегать.
Доехав до улицы Героев полиции, он, с нарушением скоростного режима, протаранил шлагбаум и оказался на территории Ровенского РУП, где автомобиль заблокировали
Полицейские обнаружили у 46-летнего водителя признаки наркотического опьянения. Однако от прохождения освидетельствования тот отказался.
Выяснилось, что водитель почти 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в нетрезвом виде.
Нарушителя привлекли к админответственности по 5 статьям КУоАП. Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.