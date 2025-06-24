У рф зупинилося єдине підприємство з виробництва мікроелектроніки для авіації - ЦПД

У росії припинило роботу підприємство "Оптрон-Ставрополь", яке було єдиним у країні виробником мікроелектроніки для військової та цивільної авіації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

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ЦПД інформує, що "у росії зупинило роботу єдине в країні підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та 'імпортозамінні' пасажирські лайнери".

За даними Центру, "підприємство "Оптрон-Ставрополь" наразі перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення".

Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано – пояснили у ЦПД.

Незважаючи на те, що "Оптрон-Ставрополь" є монопольним постачальником мікроелектроніки для російських літаків, уряд рф свідомо поставив підприємство у кризове становище.

Попри те, що "Оптрон-Ставрополь" – єдиний постачальник мікроелектроніки для літаків у рф, російський уряд встановив занижені ціни на продукцію підприємства та змусив його тривалий час працювати у збиток – зазначили у ЦПД.

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Аналітики Центру протидії дезінформації звертають увагу на реальний стан справ у військово-промисловому комплексі росії.

Хоч російська пропаганда й заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України рф змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях – пишуть фахівці ЦПД.

У Центрі наголошують, що фінансова нестабільність у секторі оборонної промисловості рф є прямим наслідком затяжної війни.

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