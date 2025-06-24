В рф остановилось единственное предприятие по производству микроэлектроники для авиации - ЦПД
Киев • УНН
Компания на грани банкротства из-за убытков от выполнения гособоронзаказа и ареста счетов.
В россии прекратило работу предприятие "Оптрон-Ставрополь", которое было единственным в стране производителем микроэлектроники для военной и гражданской авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Детали
ЦПД информирует, что "в россии остановило работу единственное в стране предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военные самолеты и 'импортозамещающие' пассажирские лайнеры".
По данным Центра, "предприятие "Оптрон-Ставрополь" сейчас находится на грани банкротства из-за огромных убытков, которые оно понесло, выполняя государственный оборонный заказ".
Из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности счета компании арестованы
Несмотря на то, что "Оптрон-Ставрополь" является монопольным поставщиком микроэлектроники для российских самолетов, правительство рф сознательно поставило предприятие в кризисное положение.
Несмотря на то, что "Оптрон-Ставрополь" – единственный поставщик микроэлектроники для самолетов в рф, российское правительство установило заниженные цены на продукцию предприятия и заставило его длительное время работать в убыток
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Аналитики Центра противодействия дезинформации обращают внимание на реальное положение дел в военно-промышленном комплексе россии.
Хотя российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины рф вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах
В Центре подчеркивают, что финансовая нестабильность в секторе оборонной промышленности рф является прямым следствием затяжной войны.
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