В рф остановилось единственное предприятие по производству микроэлектроники для авиации - ЦПД

В россии прекратило работу предприятие "Оптрон-Ставрополь", которое было единственным в стране производителем микроэлектроники для военной и гражданской авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Детали

ЦПД информирует, что "в россии остановило работу единственное в стране предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военные самолеты и 'импортозамещающие' пассажирские лайнеры".

По данным Центра, "предприятие "Оптрон-Ставрополь" сейчас находится на грани банкротства из-за огромных убытков, которые оно понесло, выполняя государственный оборонный заказ".

Из-за налоговой, коммунальной и зарплатной задолженности счета компании арестованы – пояснили в ЦПД.

Несмотря на то, что "Оптрон-Ставрополь" является монопольным поставщиком микроэлектроники для российских самолетов, правительство рф сознательно поставило предприятие в кризисное положение.

Несмотря на то, что "Оптрон-Ставрополь" – единственный поставщик микроэлектроники для самолетов в рф, российское правительство установило заниженные цены на продукцию предприятия и заставило его длительное время работать в убыток – отметили в ЦПД.

Дополнительно

Аналитики Центра противодействия дезинформации обращают внимание на реальное положение дел в военно-промышленном комплексе россии.

Хотя российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины рф вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах – пишут специалисты ЦПД.

В Центре подчеркивают, что финансовая нестабильность в секторе оборонной промышленности рф является прямым следствием затяжной войны.

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах тем, кто не выезжал из Украины