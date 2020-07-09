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У РФ заявили, що до ідеї "консультативної ради" у ТКГ більше не поверталися

У РФ заявили, що до ідеї "консультативної ради" у ТКГ більше не поверталися

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Після обговорення на зустрічі тристоронньої контактної групи 11 травня, до ідеї створення так званої "консультативної ради" по Донбасу більше не поверталися. Про це в інтерв'ю ТАСС повідомив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає УНН.

"Оскільки на той момент у контактній групі, незважаючи на наполегливі вимоги Донбасу, політичні аспекти врегулювання конфлікту не обговорювалися навіть у першому наближенні, ми запропонували утворити консультативну раду як майданчик, якщо хочете, як привід, для початку обговорення хоча б на громадському рівні цих базових питань врегулювання конфлікту", - сказав Козак.

Він згадав, що ідея про створення так званої "консультативної ради" зустріла опір українського суспільства.

Після цього, зі слів Козака, "до ідеї створення консультативної ради або будь-якого альтернативного механізму для діалогу більше не поверталися".

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленостей про створення "консультативної ради".

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "консультативної ради", в якій ОРДЛО фіксується у якості суб'єкта. Про це йдеться у рішенні тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня.

В Офісі Президента у відповідь заявили, що сторонами конфлікту у тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна і Росія.

Як повідомлялося в УНН, фракція "ХДС/ХСС" у Бундестазі Німеччини виступила із заявою про те, що спроби прямих переговорів України і ОРДЛО підривають зусилля тристоронньої контактної групи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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