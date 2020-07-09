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В РФ заявили, что к идее "консультативного совета" в ТКГ больше не возвращались

В РФ заявили, что к идее "консультативного совета" в ТКГ больше не возвращались

Киев  •  УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. После обсуждения на встрече трехсторонней контактной группы 11 мая, к идее создания так называемого "консультативного совета" по Донбассу больше не возвращались. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает УНН.

"Поскольку на тот момент в контактной группе, несмотря на настойчивые требования Донбасса, политические аспекты урегулирования конфликта не обсуждались даже в первом приближении, мы предложили образовать консультативный совет как площадку, если хотите, как повод, для начала обсуждения хотя бы на общественном уровне этих базовых вопросов урегулирования конфликта", - сказал Козак.

Он упомянул, что идея о создании так называемого "консультативного совета" встретила сопротивление украинского общества.

После этого, со слов Козака, "к идее создания консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога больше не возвращались".

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей о создании "консультативного совета" .

Позже в СМИ появилась информация о том, что Украина в Минске подписала договоренности о создании специального "консультативного совета", в которой ОРДЛО фиксируется в качестве субъекта. Об этом говорится в решении трехсторонней контактной группы по итогам заседания 11 марта.

В Офисе Президента в ответ заявили, что сторонами конфликта в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе остаются Украина и Россия.

Как сообщалось в УНН, фракция "ХДС/ХСС" в Бундестаге Германии выступила с заявлением о том, что попытки прямых переговоров Украины и ОРДЛО подрывают усилия трехсторонней контактной группы.

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