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У РФ заявили про вплив ситуації з OPAL на переговори щодо газу з ЄС і Україною

У РФ заявили про вплив ситуації з OPAL на переговори щодо газу з ЄС і Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рішення Європейського суду юстиції щодо газопроводу OPAL вплине на переговори між Росією, Україною і Єврокомісією, які пройдуть в Брюсселі 19 вересня. Про це в четвер в ефірі одного з російських телеканалів заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Я думаю, звичайно, з точки зору переговорів ця ситуація буде враховуватися, тому що це, на мій погляд, таке рішення, яке зачіпає в цілому ситуацію з енергопостачанням європейських країн, з потоками газу і поставок газу. Але я нагадаю, що це рішення (угода по врегулюванню ситуації з потужностями газопроводу OPAL - ред.) було прийнято Єврокомісією спільно з німецьким регулятором, компанією "Газпром" - це рішення було юридично вивірене, погоджене з юридичними службами Єврокомісії, тому нам також необхідно розуміти оцінку цього рішення юридичними службами самої Єврокомісії", - сказав Новак.

За його словами, Росія відреагує на рішення суду по газопроводу OPAL після отримання висновку юристів.

"Зараз йде юридичне опрацювання цього питання на рівні і юристів компанії ("Газпром"- ред.), і юристів міністерства енергетики, тому ми прокоментуємо цю ситуацію як тільки будуть дані відповідні висновки. Ми дамо більш детальну інформацію після того, як отримаємо юридичний висновок", - додав Новак.

Нагадаємо, 10 вересня суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським "Газпромом" газопроводу Opal.

Тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі.

Напередодні Україна висловила сподівання, що на майбутніх переговорах в Брюсселі з представниками Росії і ЄС, РФ запропонує продовжити існуючий контракт.

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