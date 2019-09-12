У РФ заявили про вплив ситуації з OPAL на переговори щодо газу з ЄС і Україною

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рішення Європейського суду юстиції щодо газопроводу OPAL вплине на переговори між Росією, Україною і Єврокомісією, які пройдуть в Брюсселі 19 вересня. Про це в четвер в ефірі одного з російських телеканалів заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.