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6 марта, 17:12 • 117211 просмотра

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Оржель рассказал подробности и ожидания от трехсторонних переговоров по газу с РФ и ЕС

Киев  •  УНН

 • 11101 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина ожидает, что на предстоящих переговорах в Брюсселе с представителями России и ЕС, РФ предложит продолжить существующий контракт. Об этом в Киеве журналистам сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Я, представитель Нафтогаза, представитель Трансгаза, представитель будущей корпоративной компании, что будет осуществлять под Министерством финансов управления отделенной ГТС", - сказал министр, отвечая на вопрос о украинской делегации на переговорах.

На вопрос о том, будут ли присутствовать представители МИД, он не ответил.

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"Мы так понимаем, что они (Россия - ред.) хотят продлить соглашение на тех условиях, которые есть, и непродолжительно", - сказал он, говоря об ожиданиях от российской стороны.

На вопрос о том, ожидает ли он прогресса в ходе переговоров, Оржель отметил: "Надеемся".

Напомним, трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.

Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября.

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