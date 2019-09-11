Оржель розповів подробиці й очікування від тристоронніх переговорів по газу з РФ та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна очікує, що на майбутніх переговорах в Брюсселі з представниками Росії та ЄС, РФ запропонує продовжити існуючий контракт. Про це у Києві журналістам сказав міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Я, представник Нафтогазу, представник Трансгазу, представник майбутньої корпоративної компанії, яка буде здійснювати під Міністерством фінансів управління відокремленої ГТС”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо української делегації на переговорах.
На питання про те, чи будуть присутні представники МЗС, він не відповів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Нафтогазі" розповіли про очікування від тристоронніх газових переговорів
“Ми так розуміємо, що вони (Росія — ред.) хочуть продовжити угоду на тих умовах, які є, і недовгостроково”, — сказав він, говорячи про очікування від російської сторони.
На питання про те, чи очікує він на прогрес під час переговорів, Оржель зазначив: “Маємо надію”.
Нагадаємо, тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі.
Україна підтвердила участь у тристоронніх переговорах щодо газу 19 вересня.