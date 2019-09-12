В РФ заявили о влиянии ситуации с OPAL на переговоры по газу с ЕС и Украиной

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа. Но я напомню, что это решение (сделка по урегулированию ситуации с мощностями газопровода OPAL – ред.) было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром" - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", - сказал Новак.

По его словам, Россия отреагирует на решение суда по газопроводу OPAL после получения заключения юристов.

"Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании ("Газпром" – ред.), и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию как только будут даны соответствующие заключения. Мы дадим более подробную информацию после того, как получим юридическое заключение", - добавил Новак.

Напомним, 10 сентября суд ЕС вынес решение в пользу польского энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.

Трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.

Накануне Украина выразила ожидание, что на предстоящих переговорах в Брюсселе с представителями России и ЕС, РФ предложит продолжить существующий контракт.