У рф затримали жителя омської області за "співпрацю з українськими спецслужбами"
Київ • УНН
В Омську фсб затримала 21-річного чоловіка, звинувативши його у співпраці з українськими спецслужбами. За версією фсб, він мав вести розвідку біля військових частин та отримував завдання через месенджер.
В омську затримано місцевого мешканця, якого російські силові структури оголосили ймовірним спільником українських спецслужб.
Пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
В росії федеральна служба безпеки по омській області та регіональні органів внутрішніх справ оголосили про викриття співпраці місцевого жителя "з українськими спецслужбами".
Вказується, що 21-річний молодий чоловік, начебто мав вести розвідку поруч із військовими частинами і "знищувати об'єкти критичної інфраструктури", при цьому "завдання від куратора з України" він, за версією фсб, отримував через месенджер.
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