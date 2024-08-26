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У рф затримали жителя омської області за "співпрацю з українськими спецслужбами"

У рф затримали жителя омської області за "співпрацю з українськими спецслужбами"

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

В Омську фсб затримала 21-річного чоловіка, звинувативши його у співпраці з українськими спецслужбами. За версією фсб, він мав вести розвідку біля військових частин та отримував завдання через месенджер.

В омську затримано місцевого мешканця, якого російські силові структури оголосили ймовірним спільником українських спецслужб.

Пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

В росії федеральна служба безпеки по омській області та регіональні органів внутрішніх справ оголосили про викриття співпраці місцевого жителя "з українськими спецслужбами".

Вказується, що 21-річний молодий чоловік, начебто мав вести розвідку поруч із військовими частинами і "знищувати об'єкти критичної інфраструктури", при цьому "завдання від куратора з України" він, за версією фсб, отримував через месенджер.

Нагадаємо

У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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