В рф задержали жителя омской области за «сотрудничество с украинскими спецслужбами»

В Омске задержан местный житель, которого российские силовые структуры объявили вероятным сообщником украинских спецслужб.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В россии федеральная служба безопасности по омской области и региональные органы внутренних дел объявили о разоблачении сотрудничества местного жителя «с украинскими спецслужбами».

Указывается, что 21-летний молодой человек, якобы должен был вести разведку рядом с воинскими частями и «уничтожать объекты критической инфраструктуры», при этом «задание от куратора из Украины» он, по версии фсб, получал через мессенджер.

Напомним,

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