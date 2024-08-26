В рф задержали жителя омской области за «сотрудничество с украинскими спецслужбами»
Киев • УНН
В Омске фсб задержала 21-летнего мужчину, обвинив его в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии фсб, он должен был вести разведку возле воинских частей и получал задания через мессенджер.
В Омске задержан местный житель, которого российские силовые структуры объявили вероятным сообщником украинских спецслужб.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В россии федеральная служба безопасности по омской области и региональные органы внутренних дел объявили о разоблачении сотрудничества местного жителя «с украинскими спецслужбами».
Указывается, что 21-летний молодой человек, якобы должен был вести разведку рядом с воинскими частями и «уничтожать объекты критической инфраструктуры», при этом «задание от куратора из Украины» он, по версии фсб, получал через мессенджер.
Напомним,
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