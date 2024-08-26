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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WSJ сообщила об обострении отношений России и Франции из-за Дурова

WSJ сообщила об обострении отношений России и Франции из-за Дурова

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 23:32  •  2175 просмотра

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Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже из-за подозрений в причастности к преступлениям. Россия требует разъяснений от Франции, что привело к напряжению между странами.

Задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обострило отношения между Францией и Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника, передает УНН.

Детали

Предпринимателя задержали на фоне растущего беспокойства в Европе из-за того, что платформу используют «педофилы, наркоторговцы и другие преступники», сообщает газета. По данным французских СМИ, в отношении Telegram идет расследование о роли мессенджера в распространении детской порнографии и предполагаемого отказа руководства платформы сотрудничать с властями в борьбе с ней. Телеканал TF1 передавал, что из-за этого Дурова заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству.

Кроме того, пишет WSJ, Telegram может быть использован «для вербовки российских агентов в Европе», в связи с чем Дуров ценен для западных спецслужб, которые пытаются взломать зашифрованные сообщения в мессенджере. По словам французских чиновников, Франция стала целью «несколько российских операций» в последние месяцы, что вызвало недовольство президента Эммануэля Макрона и других правительственных чиновников.

После задержания Дурова российское посольство запросило разъяснения причин у французских властей, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ, но, как сообщили дипломаты, Париж «пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу». В парижской прокуратуре сообщили, что официальное заявление для прессы будет выпущено 26 августа.

Команда Telegram, комментируя задержание Дурова, заявила, что бизнесмену нечего скрывать, и что он часто путешествует по Европе, а платформа придерживается законов ЕС, в том числе Закона о цифровых услугах. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», - отметили там.

Маск: затримання Дурова - "реклама" свободи слова в США24 августа 2024, 23:06 • 77689 просмотров

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