WSJ повідомила про загострення відносин Росії та Франції через Дурова
Київ • УНН
Засновника Telegram Павла Дурова затримали в Парижі через підозри у причетності до злочинів. Росія вимагає роз'яснень від Франції, що призвело до напруження між країнами.
Затримання в Парижі засновника месенджера Telegram Павла Дурова загострило відносини між Францією та Росією, пише The Wall Street Journal із посиланням на французького чиновника, передає УНН.
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Підприємця затримали на тлі зростаючого занепокоєння в Європі через те, що платформу використовують "педофіли, наркоторговці та інші злочинці", повідомляє газета. За даними французьких ЗМІ, щодо Telegram йде розслідування про роль месенджера у поширенні дитячої порнографії та передбачуваної відмови керівництва платформи співпрацювати з владою у боротьбі з нею. Телеканал TF1 передавав , що через це Дурова запідозрили у причетності до обігу наркотиків, тероризму, злочинів проти дітей та шахрайства.
Крім того, пише WSJ, Telegram може бути використаний "для вербування російських агентів у Європі", у зв'язку з чим Дуров цінний для західних спецслужб, які намагаються зламати зашифровані повідомлення в месенджері. За словами французьких чиновників, Франція стала метою "кілька російських операцій" в останні місяці, що викликало невдоволення президента Еммануеля Макрона та інших урядовців.
Після затримання Дурова російське посольство запросило роз'яснення причин у французької влади, вимагало забезпечити захист його прав та надати консульський доступ, але, як повідомили дипломати, Париж "поки що ухиляється від взаємодії з цього питання". У паризькій прокуратурі повідомили, що офіційна заява для преси буде випущена 26 серпня.
Команда Telegram, коментуючи затримання Дурова, заявила , що бізнесменові нема чого приховувати, і що він часто подорожує Європою, а платформа дотримується законів ЄС, у тому числі Закону про цифрові послуги. "Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання нею", - наголосили там.
Маск: затримання Дурова - "реклама" свободи слова в США25.08.24, 02:06 • 79358 переглядiв