У рф заявили про атаку на завод у тверській області, на якому виробляють авіаційне паливо: є пошкодження
Київ • УНН
Атака безпілотника на "Редкінський дослідний завод" в тверській області росії, що виробляє авіаційне паливо, призвела до пошкодження трубопроводу, даху і будівлі цеху.
БПЛА атакували "Редкінський дослідний завод" у тверській області рф, на якому, зокрема, виробляють авіаційне паливо. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Очевидці повідомляють про атаку безпілотників у ніч на 27 червня на "Редкінський дослідний завод", який розташований у тверській області.
Місцеві жителі стверджують, що він упав на завод із виробництва авіаційного палива.
На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали.
Додамо
В міноборони рф стверджують, що вночі російська ППО буцімто знищила чотири БПЛА над територією тверської, два БПЛА над територією московської та один БПЛА над територією бєлгородської областей.
Доповнення
"Редкінський дослідний завод" - одне з найбільших хімічних виробництв тверської області, випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. Підприємство не раз піддавалося атаці безпілотників від початку війни.