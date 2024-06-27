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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У рф заявили про атаку на завод у тверській області, на якому виробляють авіаційне паливо: є пошкодження

Київ • УНН

 • 14659 перегляди

Атака безпілотника на "Редкінський дослідний завод" в тверській області росії, що виробляє авіаційне паливо, призвела до пошкодження трубопроводу, даху і будівлі цеху.

У рф заявили про атаку на завод у тверській області, на якому виробляють авіаційне паливо: є пошкодження

БПЛА атакували "Редкінський дослідний завод" у тверській області рф, на якому, зокрема, виробляють авіаційне паливо. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників  у ніч на 27 червня на "Редкінський дослідний завод", який розташований у тверській області.

Місцеві жителі стверджують, що він упав на завод із виробництва авіаційного палива.

На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали. 

Додамо

В міноборони рф стверджують, що вночі російська ППО буцімто знищила чотири БПЛА над територією тверської, два БПЛА над територією московської та один БПЛА над територією бєлгородської областей.

Доповнення

"Редкінський дослідний завод" - одне з найбільших хімічних виробництв тверської області, випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. Підприємство не раз піддавалося атаці безпілотників від початку війни.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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