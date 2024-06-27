БПЛА атаковали "Редкинский исследовательский завод" в тверской области рф, на котором, в частности, производят авиационное топливо. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Очевидцы сообщают об атаке беспилотников в ночь на 27 июня на "Редкинский исследовательский завод", который расположен в тверской области.

Местные жители утверждают, что он упал на завод по производству авиационного топлива.

На заводе поврежден трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали.

Добавим

В минобороны рф утверждают, что ночью российская ПВО якобы уничтожила четыре БПЛА над территорией тверской, два БПЛА над территорией московской и один БПЛА над территорией белгородской областей.

Дополнение

"Редкинский опытный завод" - одно из крупнейших химических производств тверской области, выпускает более 40 наименований продукции различного назначения. Предприятие не раз подвергалось атаке беспилотников с начала войны.