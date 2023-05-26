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У рф за вибух на Кримському мосту ув’язнили понад 20 осіб – Малюк

У рф за вибух на Кримському мосту ув’язнили понад 20 осіб – Малюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У росії заарештовано понад 20 осіб, яким інкримінують співучасть в організації вибуху на Кримському мосту. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Спецслужбіст», передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання чи має СБУ відношення до удару по Кримському мосту, Малюк відповів:

«У рашці здійснюється псевдослідство відносно ситуації, яка відбулася з Кримським мостом. Кваліфікують вони там по своєму, як теракт. Ув’язнили понад 20 своїх співгромадян. Інкримінують кожному із них певну співучасть в тому всьому процесі».

Тому Малюк зазначив, що не можна розповідати на загал деталі, щоб не дати росіянам можливість більш якісно внести ясність та задокументувати деталі вибуху на мосту.

«Тому краще ми будемо за цим спостерігати. Разом з тим відповідно до норм нашого чинного законодавства, і міжнародного, і звичаїв та традицій ведення війни, і з врахуванням, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, то певні такі заходи відповідно здійснювалися. Однак, якісь деталі на загал я не скажу», - розповів Малюк.

Доповнення

8 жовтня 2022 року на Керчинському мосту в Криму стався вибух. Цей інцидент погіршив логістику окупантів.

Лефортовський суд москви “заочно заарештував” начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова через вибух Керченського мосту.

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