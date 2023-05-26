В рф за взрыв на Крымском мосту посадили более 20 человек - Малюк

Детали

На вопрос имеет ли СБУ отношение к удару по Крымскому мосту, Малюк ответил:

«В рашке осуществляется псевдорасследование относительно ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они там по своему, как теракт. Заключили в тюрьму более 20 своих сограждан. Инкриминируют каждому из них определённое соучастие в том всём процессе».

Поэтому Малюк отметил, что нельзя рассказывать в целом детали, чтобы не дать россиянам возможность более качественно внести ясность и задокументировать детали взрыва на мосту.

«Поэтому лучше мы будем за этим наблюдать. Вместе с тем в соответствии с нормами нашего действующего законодательства, и международного, и обычаев и традиций ведения войны, и с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, то определенные такие меры соответственно осуществлялись. Однако, какие-то детали в целом я не скажу», - рассказал Малюк.

Дополнение

8 октября 2022 года на Керченском мосту в Крыму произошел взрыв. Этот инцидент ухудшил логистику оккупантов.

Лефортовский суд москвы “заочно арестовал” начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова из-за взрыва Керченского моста.