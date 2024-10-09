У рф влада трьох регіонів заявляє про нічну атаку дронів, стверджують про збиття 47 безпілотників

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 19861 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 110272 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 154810 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 218994 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 154316 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 134252 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126970 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 177004 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77088 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 85081 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 93256 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 94006 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 94151 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 88848 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 79690 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 79690 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 218994 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 177004 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 209351 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 541658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 8802 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 24304 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 30358 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 49922 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 48036 перегляди
Актуальне
У рф влада трьох регіонів заявляє про нічну атаку дронів, стверджують про збиття 47 безпілотників

У рф влада трьох регіонів заявляє про нічну атаку дронів, стверджують про збиття 47 безпілотників

Київ • УНН

 • 13737 перегляди

Влада рф повідомила про нічну атаку безпілотників і роботу ППО в кількох регіонах. У брянській області стверджують про атаку на склад боєприпасів, у Краснодарському краї пошкоджено приватний будинок.

Влада краснодарського краю, брянської та ростовської областей рф заявила про нічну атаку безпілотників і роботу ППО, міноборони росії стверджує про 47 збитих дронів над п'ятьма регіонами та Азовським морем, пише УНН.

Деталі

мо рф заявляє, що 24 безпілотники знищили у брянській області, 5 – у бєлгородській, по 2 у курській та ростовській, 1 – у краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря.

Губернатор брянської області олександр богомаз написав про атаку дронів та роботу ППО у своєму телеграм-каналі, вказавши, що руйнувань та постраждалих немає.

Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів стверджують, що дрони атакували склад боєприпасів під містом карачев брянської області. На поширених відео чути звуки вибухів.

Дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві09.10.24, 07:14 • 16545 переглядiв

За даними телеграм-каналу ASTRA, місцеві жителі пишуть, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. Зазначається, що могло бути атаковано 67-й арсенал ГРАУ у карачеві.

Глава краснодарського краю веніамін кондратьєв написав у телеграм-каналі про атаку дронів і що через падіння уламків одного із збитих безпілотників у селі шабельське у приватному будинку вибило шибки та пошкоджено газову трубу. Пожежу, з його слів, загасили, ніхто не постраждав. 

Жителі єйська повідомляли вночі про вибухи, пишуть телеграм-канали.

Російська служба BBC повідомляла, що, за повідомленнями з російських джерел, на початку ночі дрони атакували російське місто єйськ, де розташований військовий аеродром.

Губернатор ростовської області василь голубєв також повідомив у телеграм-каналі про дрони, один із них біля новошахтинська та 9 на південному заході регіону, і роботу ППО. Він повідомив про "ландшафтну пожежу", яку загасили, і про те, що постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
azovske-moreАзовське море

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94