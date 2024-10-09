У рф влада трьох регіонів заявляє про нічну атаку дронів, стверджують про збиття 47 безпілотників
Київ • УНН
Влада рф повідомила про нічну атаку безпілотників і роботу ППО в кількох регіонах. У брянській області стверджують про атаку на склад боєприпасів, у Краснодарському краї пошкоджено приватний будинок.
Влада краснодарського краю, брянської та ростовської областей рф заявила про нічну атаку безпілотників і роботу ППО, міноборони росії стверджує про 47 збитих дронів над п'ятьма регіонами та Азовським морем, пише УНН.
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мо рф заявляє, що 24 безпілотники знищили у брянській області, 5 – у бєлгородській, по 2 у курській та ростовській, 1 – у краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря.
Губернатор брянської області олександр богомаз написав про атаку дронів та роботу ППО у своєму телеграм-каналі, вказавши, що руйнувань та постраждалих немає.
Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів стверджують, що дрони атакували склад боєприпасів під містом карачев брянської області. На поширених відео чути звуки вибухів.
Дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві09.10.24, 07:14 • 16545 переглядiв
За даними телеграм-каналу ASTRA, місцеві жителі пишуть, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. Зазначається, що могло бути атаковано 67-й арсенал ГРАУ у карачеві.
Глава краснодарського краю веніамін кондратьєв написав у телеграм-каналі про атаку дронів і що через падіння уламків одного із збитих безпілотників у селі шабельське у приватному будинку вибило шибки та пошкоджено газову трубу. Пожежу, з його слів, загасили, ніхто не постраждав.
Жителі єйська повідомляли вночі про вибухи, пишуть телеграм-канали.
Російська служба BBC повідомляла, що, за повідомленнями з російських джерел, на початку ночі дрони атакували російське місто єйськ, де розташований військовий аеродром.
Губернатор ростовської області василь голубєв також повідомив у телеграм-каналі про дрони, один із них біля новошахтинська та 9 на південному заході регіону, і роботу ППО. Він повідомив про "ландшафтну пожежу", яку загасили, і про те, що постраждалих немає.