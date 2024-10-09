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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф власти трех регионов заявляют о ночной атаке дронов, утверждают о сбитии 47 беспилотников

В рф власти трех регионов заявляют о ночной атаке дронов, утверждают о сбитии 47 беспилотников

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 05:55  •  2247 просмотра

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Власти рф сообщили о ночной атаке беспилотников и работе ПВО в нескольких регионах. В брянской области утверждают об атаке на склад боеприпасов, в краснодарском крае поврежден частный дом.

Власти краснодарского края, брянской и ростовской областей рф заявили о ночной атаке беспилотников и работе ПВО, минобороны россии утверждает о 47 сбитых дронах над пятью регионами и Азовским морем, пишет УНН.

Детали

мо рф заявляет, что 24 беспилотника уничтожили в брянской области, 5 - в белгородской, по 2 в курской и ростовской, 1 - в краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Губернатор брянской области александр богомаз написал об атаке дронов и работе ПВО в своем телеграм-канале, указав, что разрушений и пострадавших нет.

Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей утверждают, что дроны атаковали склад боеприпасов под городом карачев брянской области. На распространенных видео слышны звуки взрывов.

Дроны атаковали склад боеприпасов в российском карачеве9 октября 2024, 04:14 • 9370 просмотров

По данным телеграм-канала ASTRA, местные жители пишут, что сирена звучала с двух часов ночи, но спрятаться было негде. Отмечается, что мог быть атакован 67-й арсенал ГРАУ в карачеве.

Глава краснодарского края вениамин кондратьев написал в телеграм-канале об атаке дронов и что из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников в селе шабельское в частном доме выбило стекла и повреждена газовая труба. Пожар, по его словам, потушили, никто не пострадал. 

Жители ейска сообщали ночью о взрывах, пишут телеграм-каналы.

Русская служба BBC сообщала, что, по сообщениям из российских источников, в начале ночи дроны атаковали российский город ейск, где расположен военный аэродром.

Губернатор ростовской области василий голубев также сообщил в телеграм-канале о дронах, один из них возле новошахтинска и 9 на юго-западе региона, и работе ПВО. Он сообщил о "ландшафтном пожаре", который потушили, и о том, что пострадавших нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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