У рф строковиків без їх згоди записали контрактниками - росЗМІ
Київ • УНН
Строковикам у військовій частині в Чебаркулі нарахували виплати за контракт, який вони не підписували. Солдати категорично відмовляються від грошей та заявляють, що не давали згоди на контрактну службу.
Російських строковиків у військовій частині в чебаркулі, що в челябінську, записали у контрактники без їх відома. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на заяви військових, передає УНН.
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Строковики поскаржилися, що їм прийшла оплата за підписання контракту з Міністерством оборони, хоча вони нічого не підписували та відмовлялися від таких пропозицій.
Про це журналістам розповіли двоє солдатів строковиків. Одного з них призвали наприкінці травня і зараз він служить у військовій частині в чебаркулі, а другий служить із грудня і до чебаркуля тільки прямує.
Зазначається, що за вересень їм надійшли спочатку 305 тисяч рублів від міністерства праці та соцзахисту Татарстану, а потім "одноразова виплата військовослужбовцям, які уклали контракт у період з 1 серпня по 31 грудня 2024 року для виконання завдань СВО строком на рік і більше" – 400 тисяч рублів.
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Я нічого ніде не підписував, я категорично відмовляюся від цих грошей. До нас із товаришами по службі неодноразово приходили агітувати і дуже наполегливо всіма правдами і неправдами намагалися заманити на підписання контракту, але ми стояли на своєму, нічого не підписували і відмовлялися від усього. Я не ставив ніде своїх підписів і не збирався
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