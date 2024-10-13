В рф срочников без их согласия записали контрактниками - росСМИ
Киев • УНН
Срочникам в воинской части в Чебаркуле начислили выплаты за контракт, который они не подписывали. Солдаты категорически отказываются от денег и заявляют, что не давали согласия на контрактную службу.
Российских срочников в воинской части в чебаркуле, что в челябинске, записали в контрактники без их ведома. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявления военных, передает УНН.
Детали
Срочники пожаловались, что им пришла оплата за подписание контракта с Министерством обороны, хотя они ничего не подписывали и отказывались от таких предложений.
Об этом журналистам рассказали двое солдат срочников. Одного из них призвали в конце мая и сейчас он служит в воинской части в чебаркуле, а второй служит с декабря и в чебаркуль только направляется.
Отмечается, что за сентябрь им поступили сначала 305 тысяч рублей от министерства труда и соцзащиты Татарстана, а затем «единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года для выполнения задач СВО сроком на год и более» - 400 тысяч рублей.
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Я ничего нигде не подписывал, я категорически отказываюсь от этих денег. К нам с сослуживцами неоднократно приходили агитировать и очень настойчиво всеми правдами и неправдами пытались заманить на подписание контракта, но мы стояли на своем, ничего не подписывали и отказывались от всего. Я не ставил нигде своих подписей и не собирался
Напомним,
Британская разведка заявила, что в сентябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового максимума - 1271 человек в день. Британская разведка прогнозирует, что потери рф будут превышать 1000 человек в день в течение 2024 года.
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