У РФ спецпризначенці показували дітям, як розганяти протестуючих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У школі №21 міста Златоуст Челябінської області спецпризначенці ФСВП провели показовий виступ для дітей середньої школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ехо Москви.
"На церемонії посвяти дітей у кадети спецпризначенці продемонстрували школярам кілька прийомів стримування натовпу", - пише видання.
Депутат законодавчих зборів регіону Ольга Мухометьярова розповіла виданню Znak, батьки дізналися про виступ спецпризначенців тільки після репортажу на місцевому телебаченні, так як на лінійку їх не запросили.
"Вважаю, що демонстрація методів фізичного впливу на громадян не має нічого спільного з вихованням патріотизму та любові до Батьківщини. Вся країна обговорює, як в Татарстані поліцейські відпрацювали розгін мітингу на школярах. Челябінська область теж відзначилася", - розповіла депутат.
Нагадаємо, на Арбаті в Москві пройшла низка одиночних пікетів активістів російської ініціативної групи "Стратегія-18" на підтримку фігурантів ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір".