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У рф розпочався штурм колонії, де захопили заручників

У рф розпочався штурм колонії, де захопили заручників

Київ • УНН

 • 16808 перегляди

У виправній колонії №19 у Волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.

У рф розпочався штурм виправної колонії (ВК-19), де невідомі захопили заручників, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

За даними Mash, на місце виїхала додаткова бригада швидкої допомоги.

У свою чергою Telegram-канал Baza повідомляє, що за попередньою інформацією, "одного з терористів поранено в плече".

Додамо

Раніше росЗМІ повідомляли, що один із чоловіків, які захопили ВК-19, імовірно одягнений у жилет із саморобним вибуховим пристроєм.

"У руках він тримає предмет, подібний до детонатора. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини - невідомо", - повідомляли росЗМІ.

Вбивали тих, хто утискував і мучив мусульман: чоловіки, які взяли заручників у російській колонії, записали відео23.08.24, 16:02 • 13952 перегляди

Нагадаємо

У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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