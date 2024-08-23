У рф розпочався штурм колонії, де захопили заручників
Київ • УНН
У виправній колонії №19 у Волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.
У рф розпочався штурм виправної колонії (ВК-19), де невідомі захопили заручників, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
За даними Mash, на місце виїхала додаткова бригада швидкої допомоги.
У свою чергою Telegram-канал Baza повідомляє, що за попередньою інформацією, "одного з терористів поранено в плече".
Додамо
Раніше росЗМІ повідомляли, що один із чоловіків, які захопили ВК-19, імовірно одягнений у жилет із саморобним вибуховим пристроєм.
"У руках він тримає предмет, подібний до детонатора. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини - невідомо", - повідомляли росЗМІ.
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Нагадаємо
У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.